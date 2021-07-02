Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu! Vatandaşlar çileden çıktı adım atacak yer kalmadı

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum’a geldiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum’a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor." dedi.