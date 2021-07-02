Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu! Vatandaşlar çileden çıktı adım atacak yer kalmadı
Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından yerli ve yabancı turistler akın akın Bodrum’a gelmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme sürecinde seyahat kısıtlaması, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranların çalışma saatlerinin normale döndüğünün açıklamasının ardından Bodrum turist akınına uğradı.
Pandemi sürecinde başlayan nüfus artışı nedeniyle ilçe nüfusu 700 bini aşmıştı. Yasakların tamamen kalkmasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu 1 milyona yaklaştı.
1 Temmuzda araçlarıyla yola çıkan yerli turistlerinde Bodruma ulaşmasıyla birlikte İlçe girişinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. 4 kilometrelik yolu 1 saatte geçe bilen vatandaşlar çileden çıktı.
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Yönetim Kurulu Üyesi Alişir Şahin, 1 Temmuz itibariyle akın akın turistlerin Bodrum’a geldiğini ifade ederek, “Yeni normalleşme süreciyle birlikte insanlar Bodrum’a gelmeye başladı. Özellikle trafik çok fazla yoğun oluyor." dedi.