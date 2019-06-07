Bodrum'da sahne aldı! Seda Sayan transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti
Seda Sayan en son yeni single'ı için verdiği iç çamaşırlı pozuyla çok konuşulmuştu. Sayan, genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor.
Seda Sayan geçtiğimiz akşam, uzun yılların ardından Bodrum'da sahne aldı. Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, Nur Yerlitaş imzalı transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
18
Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı transparan kıyafetli fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenilerini topladı. Son günlerde yeni çıkaracağı single'ı için objektiflerin karşısına geçen Seda Sayan, yine verdiği bir cesur pozuyla adından söz ettirmişti.
28
53 yaşındaki Seda Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkararak, yeni single için objektiflere verdiği iç çamaşırlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
38
Sayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu, takipçileri tarafından çok beğenildi.
48