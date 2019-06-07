Bodrum'da sahne aldı! Seda Sayan transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti

Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı transparan kıyafetli fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenilerini topladı. Son günlerde yeni çıkaracağı single'ı için objektiflerin karşısına geçen Seda Sayan, yine verdiği bir cesur pozuyla adından söz ettirmişti.