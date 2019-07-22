Bodrum'da lüks cipi yakıt deposundan havlu tutuşturup kundakladılar

Bodrum'da lüks cipi yakıt deposundan havlu tutuşturup kundakladılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok ilginç bir kundaklama olayı meydana geldi. Cipin benzin deposunun yanında yarı yanmış halde havlu gören mahalle sakinleri ise şok oldu.
Olay, Bitez Mahallesi Melengeç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bulunan bir sitenin önünde park halindeki 48 ACC 112 plakalı bir lüks cip kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Bir anda alev topuna dönen cipin akaryakıt deposu patlayınca site sakinleri sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkan alevler, hemen yan tarafta duran bir otomobile de ufak çaplı hasar verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı söndürdü.
Sönen aracı inceleyen itfaiye ekipleri aracın akaryakıt deposunun önünde yanmış havlu bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Sitede oturan vatandaşlar ise aracın yanında gördükleri havlu karşısında şok oldu.