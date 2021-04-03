Bodrum'da lahit mezar 2400 yıl sonra açıldı Bakan Ersoy da oradaydı içinden bakın ne çıktı!

Bugüne kadar hiç dokunulmamış

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bakan Ersoy, mezarın içerisinde bir kadın bir erkek mezarı çıktığını ifade ederek "Mezarın içerisinde bir bay ve bayanın iskeletleri var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Milattan Önce 4. yüzyıla ait Halikarnasosun bir doğu nekropol kısmı olduğu düşünülüyor. Bizi sevindiren yanı hiç bozulmamış olması. Hiçbir yerden de hasar almamış gömüldüğü gibi kalmış. İçindeki malzemelerde hiçbir sarsıntıdan etkilenmemiş." İfadelerini kullandı.