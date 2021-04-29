Bodrum'da kaos yaşanıyor! Belediye Başkanı Ahmet Aras: En büyük korkumuz...
17 gün sürecek tam kapanma öncesi vatandaşlar Bodrum'a akın etti. Belediye başkanı Ahmet Aras, aniden artan nüfusa ilişkin, "Bodrum'da şuan kaos var " diye konuştu. Yoğunluktan dolayı en büyük korkusunu dile getiren Aras, ilçeye 3 günde giriş yapan araç sayısını açıkladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyede düzenlediği basın toplantısında 'tam kapanma' nedeniyle yaşanan yoğunluk hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başkan Aras, pandemi nedeniyle 500 bini aşan nüfusun kaosa neden olduğuna dikkat çekti.
4 sene geri çekti: En büyük korkularının Bodrum'a giriş yapanlarla birlikte vaka sayılarının yükselmesi olduğunu vurgulayan Aras, "Normalde bu nüfus Bodrum için 2025 yılında tahmin ediliyordu ama salgın 4 sene geri çekti." dedi.
"Hepimiz kabul ediyoruz"
Aras, "Hazırlıkları yapamadan birdenbire kaosla karşılaştık. Şu anda Bodrum'da bir kaos olduğunu hepimiz kabul ediyoruz." dedi.
"En büyük korkumuz..."
Aras, "En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması. Bodrum'daki sağlık hizmetimiz sadece kendi nüfusumuza göre dizayn edilmiştir. 30 civarında yoğun bakım yatağımız, 300 civarında da hastane yatağımız var. Eğer bu sayı artarsa, bulaş çoğalırsa buradaki sağlık sistemi yetmeyecektir. Herkesin çok dikkatli olması lazım, sokağa çıkmaması lazım. " diye konuştu.