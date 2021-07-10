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Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan’la tatile çıktı. Aile önceki gün Torba’da deniz keyfi yaparken görüntülendi.

Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Tatil sezonunu Bodrum’da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba’daki Rixos Premium Bodrum’un plajında görüntülendi.

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Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

Çocuk bakıcıda, anne baba denizde

Kumsalda oğulları Karan’la oyunlar oynayıp keyifli dakikalar yaşayan çift, onu uyuması için bakıcısına bıraktıktan sonra birlikte denize girdi.

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Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

 Karan’ın uyanmasıyla denizden çıkan çift, şezlonglarına uzanıp oğullarına meyve yedirdi. 

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Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...

Çift, suyun içinde birbirlerine sarılarak romantik dakikalar yaşadı.

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