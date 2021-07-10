Bodrum'da Fahriye Evcen Burak Özçivit romantizmi! Denizde aşk...
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit oğulları Karan’la tatile çıktı. Aile önceki gün Torba’da deniz keyfi yaparken görüntülendi.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Tatil sezonunu Bodrum’da açan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün Torba’daki Rixos Premium Bodrum’un plajında görüntülendi.
Çocuk bakıcıda, anne baba denizde
Kumsalda oğulları Karan’la oyunlar oynayıp keyifli dakikalar yaşayan çift, onu uyuması için bakıcısına bıraktıktan sonra birlikte denize girdi.
Karan’ın uyanmasıyla denizden çıkan çift, şezlonglarına uzanıp oğullarına meyve yedirdi.
Çift, suyun içinde birbirlerine sarılarak romantik dakikalar yaşadı.