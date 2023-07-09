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Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

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Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangında, bölgedeki bazı "tiny house" olarak nitelendirilen taşınabilir evlere sıçradı. zarar gördü. Bölgeye ekipler sevk edildi müdahale sürüyor.

Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

Gümüşlük Mahallesi Kadıkalesi mevkisinde yol kenarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

Bölgeye yakın bazı taşınabilir nitelikteki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bodrum'da büyük panik! Otluk alanda çıkan yangın 'tiny house'lara sıçradı

İşte bölgedeki son durum...

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