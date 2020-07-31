Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı tedbirleri artırıldı
BODRUM'da son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de artırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de artırıldı.
Bodrum'da Kurban Bayramı’nın ilk günü özellikle halk plajlarında yoğunluk arttı. Plajlarda tatilcilerden bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının ise uymadığı görüldü.
Turizminin gözde merkezlerinden Bodrum’da bayram yoğunluğu başlayınca, plajlar dolup taştı. 3’ü mavi bayraklı olmak üzere 10 halk plajının bulunduğu bölgede, şemsiye ve şezlong arası mesafeler 3’er metre, bunların denize olan uzaklığı ise 5 metre olarak konumlandırıldı.
Turizminin gözde merkezlerinden Bodrum’da bayram yoğunluğu başlayınca, plajlar dolup taştı. 3’ü mavi bayraklı olmak üzere 10 halk plajının bulunduğu bölgede, şemsiye ve şezlong arası mesafeler 3’er metre, bunların denize olan uzaklığı ise 5 metre olarak konumlandırıldı.