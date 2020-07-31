Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı tedbirleri artırıldı

Turizminin gözde merkezlerinden Bodrum’da bayram yoğunluğu başlayınca, plajlar dolup taştı. 3’ü mavi bayraklı olmak üzere 10 halk plajının bulunduğu bölgede, şemsiye ve şezlong arası mesafeler 3’er metre, bunların denize olan uzaklığı ise 5 metre olarak konumlandırıldı.