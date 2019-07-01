Bodrum'a gelen Steven Seagal'i görenler tanıyamadı

Seagal'i otelde ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten Dursunoğlu, "Burada çok mutlu. Kesin olmayan bir proje için burada. Bodrum'un havasını çok sevdi, Türkiye'yi çok seviyor. Türkiye'de çok dostları var. Yapımcılarıyla birlikte geldi. Biz de gereken misafirperverliği en iyi şekilde gösteriyoruz." dedi.