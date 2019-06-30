Bodrum’a gelen ABD’li aktör Steven Seagal kaprisi herkesi şaşırttı

Seagal’i karşılamaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli CEO’su Geylan Dursunoğlu, Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri geldi. The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli'nin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızının hareketleri ise herkesi şok etti.