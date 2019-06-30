Bodrum’a gelen ABD’li aktör Steven Seagal kaprisi herkesi şaşırttı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü ABD'li aktör Steven Seagal'in Bodrum'daki kaprisi herkesi şoke etti.
ABD'li aktör Steven Seagal ve eşi Erdenetuya Seagal, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından Bodrum’a geldi. Gazetecileri karşısında gören Seagal ne yapacağını şaşırdı.
Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak Türkiye'ye gelen ünlü aktör Steven Seagal, İstanbul’da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Milas-Bodrum Havalimanı'nın VİP kapısında bekleyen gazeteciler Seagal’ın gelmesine yakın bölgeden uzaklaştırıldı.
Seagal’i karşılamaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli CEO’su Geylan Dursunoğlu, Aylan Bebek filminin yönetmeni Ömer Sarıkaya, oyuncu Aydan Çakır ve otel yetkilileri geldi. The Bodrum by Paramount Hotels& Resorts Oteli'nin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızının hareketleri ise herkesi şok etti.
Otelde gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, gazetecilerin kendisini görüntülenmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla araçtan inen ünlü aktör, daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi.