Bodrum'a 15 dakika sağanak yetti de arttı! Her yeri su bastı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, 15 dakika içerisinde cadde, sokakları göle çevirdi, bazı evleri su bastı.
Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra şiddetini arttırdı. Bazı evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bodrum'da aniden bastıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.
Sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Üçkuyular Caddesi dereye döndü.
Bazı noktaların göl, bazı noktaların da dereyi andırdığı yollarda trafik yavaşladı.