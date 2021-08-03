Bodrum yangınına destek gönderen Demet Akalın'a Seda Akgül bombası!
BODRUM YANGINI için 20-25 bin TL'lik yardım ve ihtiyaç malzemeleri bağışlayacağını ve çevresidnen sponspor da bularak yardım TIR'ı göndereceğini gözyaşlarıyla duyuran Demet Akalın'a, ünlü sunucu Seda Akgül resmen ateş püskürdü.
BODRUM MİLAS YANGINI son durumunu yakından takip eden ünlülerden biri olan ve sosyal medyada sıklıkla 'yardım' paylaşımları yapan Demet Akalın bölgedeki orman yangınının yerleşim yerlerine dağılmasının ardından o bölgedeki ve kentlerdeki zarar gören halka yardım etmek amacıyla reklam aldığı mobilya markası ile bir araya gelerek yardım göndereceğini duyurdu. 20-25 bin TL'lik yardım yapacağını ve ünlü arkadaşlarından ve bulduğu sponsorlardan aldığı gerekli ihtiyaç malzemelerini TIR'a doldurup Bodrum'a ulaştıracaklarını video ile duyuran ve bu esnada ağlayan Demet Akalın sosyal medyada hem desteklendi hem eleştirildi. Eleştirenlerden biri de ünlü sunucu Seda Akgül oldu.
Akalın bu anları sosyal medya hesabında paylaştığı videoda 'Bir kaç yere telefon açtım. Emrullah'la 20-25 bin liralık malzeme alıyoruz. O da Allah razı olsun alıyor. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, ee pil, bir kaç bir şey daha... yarın kamyonumuz çıkacak. Bodrum'a' diyerek göz yaşlarına boğulmuştu." ifadeleriyle aktarmıştı. Bazı takipçileri Akalın'ın bu paylaşımında yüz filtresi koymasına kızmış, kimisi de ti'ye almıştı.
Ünlü sunucu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabından paylaştığı videoda, Demet Akalın'ın hem videosunda kullandığı pırıltılı filtreye hem de yardım çağrısına verdi veriştirdi.
"Ey Demet Akalın, göz yaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken..."
Akgül, Akalın'a yüklendiği eleştiri dolu videosunda "Ey Demet Akalın, göz yaşlarına pırıltı koymak nedir abicim, vatan millet için ağlıyorken... Ben sabah starda program yaparken engelli vatandaşlarımız destek isterdi. Demet Akalın hemen atılırdı, sonra noldu? Bir tanesi gelmedi!" diye konuştu.