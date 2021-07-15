Bodrum Marmaris Fethiye'de yer kalmadı ağaç altında çadır kentler kuruldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’den rezervasyon uyarısı

İlçe belediyelerin şimdiden nüfusunun iki katına çıktığını belirten Başkan Gürün, “En önemlisi rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız maalesef bir ağacın altını mekan ediniyorlar. Her türlü ihtiyaçlarını orada görmek zorunda kalıyorlar. Çöp üretiyorlar. İlçe belediyelerimiz üretilen çöpün miktarı açısından olağanüstü gayret sarf etmek zorunda kalıyorlar. Belediyelerimiz çok büyük bir yük altına girdiler. Bizim temennimiz, kendilerinin sağlığı açısından ve daha sonra da daha sağlıklı bir turizm ve tatil yapabilmeleri için mutlak surette rezervasyon yaparak buraya gelmeleri. Burada aradıklarını bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün kalma yoluna gidiyorlar. Plajlar oldukça dolu. Bu büyük bir sıkıntıya sebep oluyor. İlçe belediyelerimiz daha önce bir veya iki defa gittikleri alanlara 10 defa gittikleri oluyor. Orada biriken çöpleri toplayabilmek için. Denizlerimizde de yoğunluk var. Bütün teknelerimiz rezerve edilmiş durumda. Onların da atıkları var. Dolayısı ile istiap haddini aşan bir durum var. Yabancı turistlerin de geldiğini düşünürsek, onların virüs taşıyıp taşımadığını bilmediğimiz için Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde” dedi.