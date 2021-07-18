Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!
BODRUM'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlere üzücü haber... Bir lahmacunun 50 TL'den başladığı bilinen Bodrum'da bu kez da 23 bin liralık hesap pusulası şoku yaşandı.
Bu fotoğrafta gördüğünüz her şey 23 bin TL... Pahalılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Bodrum'da sınırlar yine aşıldı. Lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildiği öne sürüldü.
Yaz aylarının gözde tatil merkezleri arasında yer alan Bodrum, fiyatlarındaki uçurum nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş oranda arttığı Bodrum'da dudak uçuklatan bir hesap daha kesildiği iddia edildi.
2. Sayfa'da yer alan habere göre lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildi.
Hesap listesinde yer alan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde:
3 istakozlu spagetti: 1.785 TL
6 cheese buger: 1.100 TL
6 şişe soda: 672 TL