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Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

BODRUM'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlere üzücü haber... Bir lahmacunun 50 TL'den başladığı bilinen Bodrum'da bu kez da 23 bin liralık hesap pusulası şoku yaşandı.

Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

Bu fotoğrafta gördüğünüz her şey 23 bin TL... Pahalılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Bodrum'da sınırlar yine aşıldı. Lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildiği öne sürüldü.

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Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

Yaz aylarının gözde tatil merkezleri arasında yer alan Bodrum, fiyatlarındaki uçurum nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş oranda arttığı Bodrum'da dudak uçuklatan bir hesap daha kesildiği iddia edildi.

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Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

2. Sayfa'da yer alan habere göre lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildi.

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Bodrum Kurban Bayramı tatilinde de affetmiyor 23 bin lira hesap geldi!

Hesap listesinde yer alan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde:

3 istakozlu spagetti: 1.785 TL
6 cheese buger: 1.100 TL
6 şişe soda: 672 TL

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