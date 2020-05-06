Böbrek taşı neden olur işte taş döktüren karışım!
Kişinin yaşam kalitesini bozan bu rahatsızlık günlük hayatı neredeyse durmak noktasına getiriyor. Peki kişiyi bu noktaya getiren böbrek taşına neden olan şey nedir? Böbrek taşı neden olur? Belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır?
Şiddetli kramp ve karın ağrısı yapıyor
Böbreklerde taş oluşmasının pek çok farklı nedeni bulunmaktadır. nedenleri şöyle sıralayabiliriz. Çevresel faktörler, genetik, vücuttaki su oranının az olması vs. Böbreklerde oluşan taşlar kişinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle idrar akışını bozan bu rahatsızlık şiddetli kramplara ve karın ağrısına da neden olmaktadır.
Son çare ameliyat
Böbrek taşlarına zamanında müdahale edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Zamanında müdahale edilmeyen bu taşlar ilerleyen günlerde ciddi komlikasyonlara yol açabilir. Taşların oluşmasının asıl nedeni böbrekte kalan kalsiyum ve mineral parçalarının sertleşip bir araya gelmesidir. İdrar sırasında ağrı meydana gelmektedir. Kanalların tıkanması idrarın ağrılı bir şekilde yaşanmasına neden olmaktadır. Bu hastalık hemen belirti göstermektedir. Ve son çaresi de ameliyattır.
Belirtileri nelerdir?
Böbreklerinizde taş olup olmadığını pek çok yolla anlayabilirsiniz. Böbrek taşının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi karın bölgesinde başlayan ve kişinin ayakta durmasını zorlaştıran ağrılara neden olmasıdır. Bunun yanı sıra idrar sırasında yanma, mide bulantısı, kusma, idrarın koyu renkli ve kokulu olması gibi nedenlerde görülen belirtiler arasındadır. Ama böbrek taşının en şiddetli belirtisi zayıflamadır.
Bolca su içmeye özen gösterin
Böbrek taşını önlemek istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey bol miktarda su içmek olacaktır. Ortalama 2,5 litre su içmeniz yeterli olacaktır. Su böbrek üstü bezlerinin çalışması için gereklidir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermelisiniz.