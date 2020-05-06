Böbrek taşı neden olur işte taş döktüren karışım!

Belirtileri nelerdir?

Böbreklerinizde taş olup olmadığını pek çok yolla anlayabilirsiniz. Böbrek taşının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi karın bölgesinde başlayan ve kişinin ayakta durmasını zorlaştıran ağrılara neden olmasıdır. Bunun yanı sıra idrar sırasında yanma, mide bulantısı, kusma, idrarın koyu renkli ve kokulu olması gibi nedenlerde görülen belirtiler arasındadır. Ama böbrek taşının en şiddetli belirtisi zayıflamadır.