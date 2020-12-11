BM sayesinde bu işe başladı Türkiye’nin ilk mülteci kadın sanayicisi paraya para demiyor!
SURİYE'den Gaziantep'e savaş nedeniyle gelmek zorunda kalan Emel Shamma, lokum imalathanesi kurdu. Türkiye’de geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayici olan Shamma, lokumları yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Suriye’nin Halep kentinde yaşarken 2017 yılında iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan Halepli Emel Shamma, geçici koruma statüsünde verdiği 3 yıllık mücadelenin ardından Türkiye’nin geçici koruma statüsündeki ilk kadın sanayicisi oldu.
BM'den hibe aldı: Gaziantep Sanayi Odası’ndan aldığı belgeyle mesleki eğitim ve lokum imalathanesinde bir süre çalışan Shamma, Birleşmiş Milletlerden (BM) hibe desteği alarak Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde kendi lokum imalathanesini kurdu.
Yurt dışına ihraca başladı: Mülteci olarak geldiği Türkiye’de yaşadığı zorluklar karşısında yılmayarak sanayici olan Shamma, ürettiği lokumları hem yurt içinde satarken hem de Rusya, Irak, Azerbaycan ve Dubai’ye ihraç ediyor.
Mücadele vurgusu: Türk lokumuna Suriye’ye özgü baharatlar katarak özel lokumlar üreten Shamma, markasını global düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu başarı öyküsünde büyük zorluklar yaşadığını aktaran Shamma, hayata küsüp oturmak yerine mücadele etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.