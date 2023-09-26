Blurlamak mı? Neden ki ?

Konya Karatay Müftülüğü, hafızlık diplomaları dağıtım töreni yapmış. Program sonrası sosyal medyada müftülük fotoğrafları paylaşmış. Buraya kadar her şey normal.

Fotoğrafları görünce …

Yoo bir yanlışlık olmalı, teknik bir hata diye düşündüm.

Ama bu teknik sorun fotoğraftaki erkeklerde yoktu.

Sadece kadın hafızların yüzleri blurlanmış!

O zaman şunu sormak gerekir ?

Tesettür kadına özgürlük alanını açmak ve hayatın içinde kolaylık sağlamak için değil midir ?

İslam dini; hayatın her noktasında yaşanması gereken, sosyal hayatın içinde, kolaylaştıcı ve sevdirici hak dindir.

Tesettürlü kadının yüzünü bulurlarsan, bu kadınlar tesettürleriyle toplumun her alanında nasıl var olacaklar?

Karatay Müftülüğüne sormak lazım?

Yüzü görünen tesettürlü kadınlar, yanlış mı yapıyorlar?

Yüzü bulurlamanın mantığı nedir?

Kuran-ı Kerimin hangi ayetinde yazıyor?

Sizin hiç başka işiniz gücünüz yok mu?

O törene katılan erkeklerde var. O erkeklerde kadınlarla aynı fotoğraf karesinde. O kadınların yüzlerini gördüler. O halde o erkekleri de blurlayın.

Kuran-ı Kerim toplumlara inmiştir. Erkeğe ya da kadına değil.

Varsa böyle bir ayet hep beraber uygulansın.

Kaldı ki yok "o halde amacınız nedir?" diye sorarlar adama.

Törene katılan hafız kadınlar, kendilerinin fotoğraflarının sosyal platformda paylaşılmasını istememiş olabilirler. Buna saygı duymak gerekir, onların bireysel tercihi. Böyle bir durumda bu paylaşımı hiç yapmazsın, blurlamaya da hiç ihtiyaç duymazsın.

Önümüzdeki Aylarda Yapılacak Yerel Seçimlerde Seçmen Sandığa Gitmek İstemiyor …

Seçmenin sandığa gitmeme isteğini tetikleyen bazı unsurlar var.

Bunlar;

İçinde yaşadığı sosyal çevre faktörü, sosyal medya faktörü, izledikleri tv kanalı ve okudukları gazeteler,

İçinde yaşadığımız toplumun bir kesimi siyasal bir değişim, yenilik istiyor. Yirmi küsür yıllık bir iktidar var. Beklentiler var, bazen karşılanan bazen karşılanamayan. Genç kuşağın, öğretmenin, emeklinin, doktorun, mimarın, esnafın. Sanatçının beklentileri.

Toplumun bir kesiminde bıkkınlık hali var. CHP İktidar olsun arzusu var. Altılı masa beklentisi var. Bu sefer kesin gidecekler, beklentisi var.

Sonuç?

Tabii ki yeterli oyu alamama,

Büyük hayal kırıklığı,

Siyasi iktidarsızlık.

Bakıldığın da;

Kendi içlerinde aynı dili konuşamayanlar,

Akılcı olamayanlar,

Aynı masada birbirlerini rakip görenler,

Halkın dilinden anlamayanlar,

Dava değil de koltuk sevdası için masaya oturanlar,

Yerel seçimlerde yine hezimete uğrayacak. Yine yanılacak.

Tam da İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER: “An itibariyle CHP ile rakibiz” demişken… Kaybetmektir şart olan

Bu arada AKŞENER’e şifalar diliyorum

Ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu. Yapılan kontrollerin de enfeksiyona bağlı olarak kan değerlerinin yüksek çıkması sonucu, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.

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Kılıçdaroğlu, Akşener’i aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon rahatsızlığı geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu Tuncer Akşener’den durum bilgisi aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Meral Akşener'i telefonla aradı. Rahatsızlığı sebebiyle programlarını erteleyen Akşener'in sağlık durumu hakkında Akşener'in eşi Tuncer Akşener'den bilgi alan Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.