Bizim Hikaye'nin yıldızı Nesrin Cavadzade La Casa de Papel kadrosuna katıldı
Tüm dünyada kısa sürede milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisi, Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinden ayrılan Nesrin Cavadzade ile anlaştı.
Netflix platformunda yayınlanan ilk 2 sezonu ile son yılların en iyi dizisi olarak gösterilen La Casa de Papel dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, diziye katılacağı iddialarını doğrulayarak önümüzdeki hafta çekimlerin başlayacağını söyledi.
Nesrin Cavadzade'nin bu açıklamasının ardından menajeri, yaptığı açıklamada güzel oyuncunun hangi karakterle karşımıza çıkacağı hakkında bir bilgi vermenin doğru olmadığını belirtti.
Nesrin Cavadzade, daha önce de İspanyol yapımı El Desentierro adlı sinema filminde kamera karşısına geçmiş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan 36 yaşındaki Cavadzade'nin, 'İstanbul' karakteriyle izleyici karşısına çıkması tahmin ediliyor.
La Casa de Papel 3. sezon ne zaman yayınlanacak?: Son günlerde merakla beklenir hale gelen La Casa de Papel'in 3. sezon tarihi belli oldu. Netflix'in YouTube hesabından paylaşılan bir video ile yeni sezon tarihinin 19 Temmuz'da yayınlanacağı açıklandı.