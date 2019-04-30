Bizim Hikaye'nin yıldızı Nesrin Cavadzade La Casa de Papel kadrosuna katıldı

Netflix platformunda yayınlanan ilk 2 sezonu ile son yılların en iyi dizisi olarak gösterilen La Casa de Papel dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz gün Etiler'de bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, diziye katılacağı iddialarını doğrulayarak önümüzdeki hafta çekimlerin başlayacağını söyledi.