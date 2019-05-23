Bizim Hikaye'nin yıldızı Hazal Kaya'dan beklenen müjde geldi
Şubat ayında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.
Oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile 5 yıllık birlikteliğini 6 Şubat'ta nikah masasına taşıyan Bizim Hikaye adlı dizinin yıldız oyuncusu Hazal Kaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
11 haftalık hamile olduğunu açıkladı: Son zamanlarda sık sık hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabı üzerinden 11 haftalık hamile olduğunu açıkladı.
''Bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz'': 28 yaşındaki Kaya paylaşımda, " Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyin. Bebeğimiz 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak veririsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle paylaşmak istedik. Dün sokakta karşılaştığım magazin muhabiri arkadaşlarımızın "Doğum yaklaşıyor demesine cevaben heyecandan verdiğim cevap yanlış anlaşılınca durumu anlatıp paylaşmak istedim. Şimdi çok şükür her şey yolunda, bebek gayet sağlıklı, biz de çok mutluyuz. İlk üç ayı atlattık, devamı daha eğlenceliymiş öyle diyorlar, eminim yollayacağınız güzel enerjilerle daha da güzel geçecek. Teşekkür ederiz."
7 Şubat'ta evlenmişlerdi: Kaya, beş yıldır birlikte olduğu yönetmen ve otuncu Ali Atay, bu yılın başında, 7 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleşen törenle dünya evine girmişti.