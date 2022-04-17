Biz evlendik dedi duyurdu! Ünlü mimar Selim Yuhay'ın ikinci eşi bakın kim?

Yıllar önce ekrana gelen Evim Şahane programı ile herkes tarafından tanınan sempatik mimar Selim Yuhay muradına erdi ve uzun yıllar sevgili olan Burcu Hanım ile nikah defterine imzayı attı. Mutlu haberi sevdikleri ile paylaşan Yuhay'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.