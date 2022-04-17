Biz evlendik dedi duyurdu! Ünlü mimar Selim Yuhay'ın ikinci eşi bakın kim?
Evim Şahane programı ile bir dönemin fenomen ismi olan ünlü mimar Selim Yuhay uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile nikah masasına oturdu ve imzayı attık diyerek mutlu haberi instagram hesabından duyurdu. Bu mutlu haberin ardından Selim Yuhay'ın ikinci eşi Burcu Yuhay kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu.
Yıllar önce ekrana gelen Evim Şahane programı ile herkes tarafından tanınan sempatik mimar Selim Yuhay muradına erdi ve uzun yıllar sevgili olan Burcu Hanım ile nikah defterine imzayı attı. Mutlu haberi sevdikleri ile paylaşan Yuhay'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.
2005-2015 yılları arasında Evlin Avidor ile evli olan başarılı mimar Selim Yuhay, uzun süredir Burcu Hanım'la aşk yaşıyor. Yıllardır birlikte olan çift, önceki gün nikah masasına oturdu.
Bir dönem Kanal D ekranlarında Evim Şahane programını sunan, daha sonra TV8 ekranında yayınlanan Güle Güle Oturun programını yapan Selim Yuhay, şimdilerde yine Kanal D ekranında yayınlanan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim programını sunuyor.
"VE BİZ EVLENDİK"
Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Yuhay, "Ve biz evlendik. Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kiminle yaşadığınız" açıklamasını yaptı.