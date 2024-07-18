Biz de ahir ömrümüzde doyduk aç kalmadık demeliler

10 bin liranın altındaki emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. Bu düzenlemeden 3 milyon 800 bin emekli yararlanacak.

Emeklilerimizin durumu hiç iyi değil. Alım güçleri her geçen gün daha da azalıyor. Ülkedeki ekonomik sıkıntı en çok emeklileri, asgari ücretle çalışanları ve dar gelir grubunu etkiliyor. Yapılan düzenleme emeklilerimizi rahatlatmaz. Emeklilerimiz etini, sütünü, yoğurdunu, peynirini alamıyor. Ciddi oranda geçim sıkıntı çekiyorlar. Enflasyon düşmediği sürece emeklilerimiz başta olmak üzere dar gelirlilerin üzerindeki yük artarak devam edecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı uzmanları ve siyasiler bir araya gelip emekli aylığı konusunda uzlaşı sağlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 12 bin lira olması teklifi götürülmüş.

Erdoğan, 12 bin 500 liraya yükseltilmesi talimatını vermiş. Böylece son rakam 12 bin 500 olarak resmileşti. Ancak günümüz şartlarında 12 bin 500 liraya insan onuruna yakışır şekilde geçinmek mümkün değil. Asgari ücrete yakın bir meblağ emeklilerin et, süt, ekmek kuyruğuna girmeden yaşamasını sağlayabilir. Hayatları boyunca hayat standardını yükseltme şansı olmayan bu gelir grubuna, belli bir yaş çıtası belirlenerek maaşlarına iyileştirme yapılması “bizde ahir ömrümüzde doyduk, aç kalmadık” ifadesinin söyletilmesine müsaade etmek gerekmez mi?

Bütçeye gelecek yük başka taraflardan tasarrufla dengelenmeli emekliler insan gibi yaşamalıdır.

Almanya FETÖ’nün Yeni Sahibimi?

Almanya iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı; 19 Haziran 2024 günü 408 sayfalık 2023 yılı raporunu açıkladı. “PKK’nın suç oranı arttı, haraç kesiyor” ifadeleri raporda yer aldı.

PKK’nın “bağış kampanyası” adı altında 2023’te 16-17 milyon euro haraç topladığı belirtildi. PKK’nın Almanya’da 14 bin üyesi var. PKK terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. PKK Almanya’daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler içinde yer alıyor. PKK silahlı mücadelesine kelle topluyor.

Bu raporda FETÖ terör örgütüne yer verilmiyor. Oysaki 15 Temmuz’dan sonra Almanya FETÖ’ye kucak açıp ev sahipliği yapandı.

Almanya ile NATO müttefiki olmamız hem de ticari ilişkilerin çok yüksek olması dikkate alınarak FETÖ’nün istihbarat raporunda yer alması sağlamalıydı.

ABD, FETÖ’yü aparat olarak kullandı. FETÖ’ye ihtiyacı kalmadı. FETÖ Terör örgütü açısından ortaya çıkan boşluğu Almanya doldurmaya çalışıyor.

FETÖ’nün beyin takımı ilk günden Almanya’ya kaçmıştı. Mustafa Özcan’ın rehberliğinde FETÖ’nün Avrupa kanadı Almanya’ya yerleşmiştir. FETÖ’cülerin Almanya’daki sayısı oldukça fazla. İade istekleri Alman makamlarına ulaşmasına rağmen harekete geçmiyorlar. FETÖ’cülerin ortam hazırlamasına müsaade ediyorlar.

Almanya uzun yıllar boyunca Türk işçilerini aldı, Sonra mühendisleri, doktorları, vasıflı ve eğitimli olanları ... Bakıldığında Almanya’da büyük bir Türk nüfus var. Türk nüfus otoritesi artarken Almanya yükselen otoritesine sahip çıkamadı.

Dünyanın siyasi aktörü olma rolünü kaptırdı. PKK ve FETÖ terör örgütüne ev sahipliği yapan Almanya, kamuoyuna açıkladığı istihbarat raporu ile hem bir skandala daha imza attı, hem de dünya siyasetindeki rolünden oldu.

NATO müttefiki nasıl oluyor da PKK ve FETÖ’ye ev sahipliği yapıyor? Politik duruşa, akla ve mantığa uygun davranmıyor.

Bir de müttefik olacak…