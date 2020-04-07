"Biz Bize Yeteriz" kampanyasına en yüksek bağışı yapan 10 isim! İlk sırada bakın kim var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam 1.1 milyar liraya yaklaştı. Kampanyaya 1 milyon lira ve üstü bireysel yardım yapan isimler de belli oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan bağış kampanyasına katılan 10 ismin yer aldığı listenin en tepesinde 13 milyon TL'lik bağışla Cihan Kamer yer alıyor.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı ülkemizde de adeta seferberlik ilan edildi.
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Salgını en az hasarla atlatmak için bir dizi önlem hayata geçirilirken konuyla ilgili atılan adımlardan biri de Cumhurbaşkanlığınca başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli kampanyaydı.
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Kampanyada şu ana kadar toplanan rakam 1.1 milyar liraya yaklaştı.
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