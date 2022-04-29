Biyonik kollarına kavuşan Samet şimdi işine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Samet Aktepe, kaza sonrası psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini, hayırseverlerin desteğiyle 6 ay önce takılan biyonik kollarıyla hayata yeniden sarıldığını ifade etti. Kollarına alıştığını, günlük hayatında önemli bir sorun yaşamadığını anlatan Aktepe, bağış kampanyası sürecinde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın iş sözü verdiğini, bu hafta görevine başladığını anlattı. İşe başlamanın hayatını değiştirdiğini, çevresindekilerin desteğinin artarak devam ettiğini kaydeden Aktepe, "Kaza sonucunda üzüntülü bir zaman geçirdim. Yeni yeni atlatıyorum. Kollarıma kavuşmamda yardımcı olan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Başkanımız söz vermişti, beni işe aldı, işe girdiğim için mutluyum. İnsanlara yardımcı olabilmek çok güzel bir şey. Görev yerimden memnunum. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var, yardımcı olabilmek kadar güzel bir şey yok. Kollarıma kavuşmam sürecinde ben yardım gördüm, şimdi de buraya gelen insanlara yardımcı olacağım" dedi.