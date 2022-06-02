Bitti derken yenisi kapıda! Dinçer Güner uyardı bu sefer ki Yengeç ve aslanları vuracak
Astroloji meraklıkarına bir iyi, bir kötü haber... Merkür retrosu yarın sona eriyor ama Haziran ayı içerisinde hem Neptün hem de Satürn retrosu başlıyor. Dinçer Güner uyardı, işte dikkat etmeniz gerekenler ve günlük burç yorumları...
Uyum ve ilişkiler konusunda olumsuz etkileri bilinen Merkür Retrosu'nun ne zaman biteceği, astroloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Bir retro bitiyor, iki retro kapıda. Buhran sona erebilir fakat daha kötüsüyle karşılaşabiliriz, hazırlıksız yakalanmayın. İşte Dinçer Güner'den astroloji detayları...
Merkür Retrosu 3 Haziran'da bitiyor
10 Mayıs'ta başlayan Merkür Retrosu, nihayet 3 Haziran'da son buluyor.
Satürn Retrosu 4 Haziran’da başlıyor
Satürn gerilemesi, Merkür gerilemesinin bitişinden bir gün sonra başladığı için bu ay durum tam olarak art ardalar diyebiliriz. Satürn, zorlu sevgi ve sabrın gezegeni olarak öne çıkıyor. 22 Ekim tarihine kadar devam etmesi ön görülen retronun sınırlarımızı yeniden değerlendirmemizi ve hayatımızda uymayı seçtiğimiz kuralları yeniden gözden geçirmemizi sağlayacağı söyleniyor.
Neptün Retrosu 28 Haziran’da başlıyor
Haziran ayı bitmeden, bir retroya daha hoş geldin dememiz gerekecek. Neptün gerilemesi her yıl yaklaşık olarak 5 ay sürer ve bu sefer 28 Haziran’da başlayıp 3 Aralık’a kadar uzun süre bizimle. Neptün retrosunun günlük hayatımıza etkisi diğer gerilemelere oranla daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu gerilemenin hayallerimizin perde arkasını görmemize ve gerçeklerle temasa geçmemize olanak sağlayacağını eklemekte fayda var.
Peki 2 Haziran Perşembe günü burçları neler bekliyor, nelere dikkat etmeli? Gününüz nasıl geçecek? İşte yeni günde aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...