Bitti derken yenisi kapıda! Dinçer Güner uyardı bu sefer ki Yengeç ve aslanları vuracak

Neptün Retrosu 28 Haziran’da başlıyor

Haziran ayı bitmeden, bir retroya daha hoş geldin dememiz gerekecek. Neptün gerilemesi her yıl yaklaşık olarak 5 ay sürer ve bu sefer 28 Haziran’da başlayıp 3 Aralık’a kadar uzun süre bizimle. Neptün retrosunun günlük hayatımıza etkisi diğer gerilemelere oranla daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu gerilemenin hayallerimizin perde arkasını görmemize ve gerçeklerle temasa geçmemize olanak sağlayacağını eklemekte fayda var.