Bitlis'teki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 1071 Malazgirt Zaferi ile açılacak
BİTLİS'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü kutlamalarında açılacak. Külliyenin kurdelesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kesilecek.
Ahlat Belediyesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949’uncu yıldönümü ve Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı için hazırlıklara başladı. Çarho bölgesindeki etkinlik alanında gerçekleştirilecek kutlamalar için alandaki çadırların sayısı artırılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinlikler için çalışmalar aralıksız sürüyor. Külliyenin açılışı ise 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.
Çalışmaları incelemek için bölgeye giden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölge insanına armağanı olan külliyenin açılışının heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Abdulalim Mümtaz Çoban ifadelerine şu sözlere yer verdi:
“Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.Her yıl olduğu gibi 1071 kutlamalarının ilk etabı olan Ahlat’ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına Ahlat 1071 obasındasınız."
"Ahlat Sultan Alparslan Obasındasınız. Ahlat Obası her yıl Cumhurbaşkanımızı, kuvvet komutanlarımızı, bakanlarımızı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ve halkımızı ağırlıyor. Şarklı hemşehrilerimiz de konukseverliğin bütün özelliklerini ortaya koyuyorlar. Burada 36 çadırımızda, belediyelerimizin yine bütün kültürel varlıklarını sergileyebileceği bir alanımız var."