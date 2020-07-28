Bitlis'teki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 1071 Malazgirt Zaferi ile açılacak

Abdulalim Mümtaz Çoban ifadelerine şu sözlere yer verdi:

“Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.Her yıl olduğu gibi 1071 kutlamalarının ilk etabı olan Ahlat’ta 23-25 Ağustos tarihleri arasında hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Böyle tarihi bir günü anarken, böyle bir tarihi mekan oluşturma ve o günü canlandırma adına Ahlat 1071 obasındasınız."