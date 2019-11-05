Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
BİTLİS’te havanın soğumasıyla yayladan dönüşe geçen göçerlere ait 315 koyun uçurumdan düşerek telef oldu. Bölgede inceleme yapılırken, telef olan hayvanların 30 aileye ait olduğu öğrenildi.
BİTLİS'te havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü.
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Kayalık alanda yaşanan olayda koyunlar telef oldu.
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Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.
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Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.
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