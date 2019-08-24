Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Kırgızların ata sporlarına büyük ilgi
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisine gelenler, Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo (bebeğin ilk adımı) toyu gösterilerini ilgiyle izliyor.
Alandaki çadırlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyerek alışveriş yapan vatandaşlar, Okçuluk Vakfınca oluşturulan bölümlerde de ok atıyor, ata biniyor.
Çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak eğleniyor.
Diyarbakır'dan Ahlat'ta gelen Eyüp Bilen, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kök börü ve atlı okçuluk oyunlarının etkileyici olduğunu söyledi.