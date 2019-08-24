Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde Kırgızların ata sporlarına büyük ilgi

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları kapsamında renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisine gelenler, Kırgız Türklerinin kök börü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları ile beşik, gelin alma ve tuşo (bebeğin ilk adımı) toyu gösterilerini ilgiyle izliyor.