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Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

Demirören Haber Ajansı
Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

BİTLİS'te 5 yıl önce kendi işini kuran Orhan Kaçmaz'a dört bir yandan sipariş geliyor.

Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

Orhan Kaçmaz, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu işi yaparken 5 yıl önce memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine döndü. Kaçmaz, memleketinde mantar üretimi ve paketleme tesisi kurdu.

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Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

 Kaçmaz'ın kurduğu tesiste yıllık 240 ton kültür mantarı üretimi yapılıyor. 

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Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

 Tohumu Antalya'dan getirilen tesiste üretilip, paketlenen mantarlar Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Van, Siirt, Muş ve Batman gibi illere de gönderiliyor.

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Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor

Hedeflerinin Türkiye'nin tüm kentlerine mantar göndermek olduğunu belirten Orhan Kaçmaz, "Antalya'dan getirdiğimiz tohumları kendi üretim tesisimizde işliyoruz. 30-35 günde elde edilen kültür mantarlarını paketleyerek çevre illere pazarlıyoruz." dedi.

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