Bitlis'te kendi işini kurdu yılda 240 ton satıyor! Dört bir yandan sipariş yağıyor
BİTLİS'te 5 yıl önce kendi işini kuran Orhan Kaçmaz'a dört bir yandan sipariş geliyor.
Orhan Kaçmaz, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve turşu işi yaparken 5 yıl önce memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesine döndü. Kaçmaz, memleketinde mantar üretimi ve paketleme tesisi kurdu.
Kaçmaz'ın kurduğu tesiste yıllık 240 ton kültür mantarı üretimi yapılıyor.
Tohumu Antalya'dan getirilen tesiste üretilip, paketlenen mantarlar Bitlis ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Van, Siirt, Muş ve Batman gibi illere de gönderiliyor.
Hedeflerinin Türkiye'nin tüm kentlerine mantar göndermek olduğunu belirten Orhan Kaçmaz, "Antalya'dan getirdiğimiz tohumları kendi üretim tesisimizde işliyoruz. 30-35 günde elde edilen kültür mantarlarını paketleyerek çevre illere pazarlıyoruz." dedi.