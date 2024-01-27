Bitlis'te dondurucu soğukta buz gibi suya girip yüzdüler

Dünyanın her yerinde soğuk sularda yüzmenin popülerleşen bir aktivite haline geldiğini anlatan Durer, "Bizde Bitlis'in karına, kışına, akarsularına ve bütün coğrafik güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl bu etkinliği icra ediyoruz. Geçen yıl ülkemizde yaşadığımız deprem felaketinden dolayı etkinliğimize ara vermiştik. Bu yıl yedincisini yapmak nasip oldu. Bitlis'in tanıtımına güzel bir katkı sunacağına inandığımız bu etkinliği sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.