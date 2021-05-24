Bitlis'te çekirge istilası korkusu! Sayıları milyonları aştı uçarlarsa felaket olur
BİTLİS'te sayıları milyonları aşan çekirgeler nedeniyle istila korkusu başladı.
Mutki’nin Erler köyü ve civarında milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması başlatıldı. Ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde yapılan ilaçlama çalışmalarına Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak da katıldı.
Uçmaya başlarlarsa...: Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle çekirgelerin daha fazla ürediğine dikkat çeken Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, bu dönemde ilaçlama yapılması gerektiğini, aksi halde çekirgelerin uçmaya başlamasıyla mücadelenin mümkün olmayacağını söyledi.
Bayrak, “Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor." dedi.
"Çekirgelerin tam çıkış dönemi"
Bayrak, "Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim yayım çalışmamızı yapmıştık. Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi, bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler." diye konuştu.