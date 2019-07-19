Bitlis'in Ahlat ilçesinde ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

Geçimini taş ustalığı yaparak sağladığını belirten Toptaş, "Zorlu bir iştir. Ancak Ahlat’ta birçok insanın gelir kaynağını bu taşlar sağlıyor. Çok dikkat isteyen bir iş, dikkatli olmazsanız, elinizi ya da kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde işe başlıyoruz. Saat 18.00’e kadar da çalışıyoruz. Yaz ayları boyunca çalışıp kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz" dedi.