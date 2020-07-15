Bitlis Hizan’da uçurtma şenliği! 15 Temmuz şehitleri anıldı
Bitlis’in Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Merkezi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
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İlçe merkezinde yapılan uçurtma şenliğine çok sayıda çocuk ve genç katıldı.
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Gençlik Lideri Murat Aydın, her bir şehit için uçurtma uçurduklarını dile getirerek şunları söyledi:
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“Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile toplandık.
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