Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar günde 2 fincandan fazlası

Çocuk ve hamileler kullanmamalı

Gün içerisinde tükettiğimiz bitki çaylarına değinecek olursak da yeşil çay, antioksidan özelliği yüksek olan bir bitki çayıdır. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırıcı ve zayıflamaya yardımcı etkisi vardır. Aynı zamanda diş ve diş eti problemlerine yardımcıdır. Bunu da gün içerisinde 2 fincan tüketmek bizim için yeterli olacaktır. Yeşil çayda dikkat edilmesi gereken ise çocuk ve hamilelerin kullanmaması gerekmektedir.