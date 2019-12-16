Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar günde 2 fincandan fazlası
Bitki çaylarının tüketimiyle ilgili bilinmesi gereken hayati bilgileri, Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Merve Kaplan anlattı.
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Merve Kaplan, bitki çaylarının tüketilmesi hakkında bilgiler verdi. Kaplan, “Bitki çaylarını tüketirken doğru bildiğimiz yanlışlar var” dedi. Yanlış tüketilen bitki çaylarının mideye rahatsızlık verebileceğini söyleyen Kaplan, şunları söyledi:
Günde 2 fincandan fazla tüketilmemeli
Bitki çayları bildiğimiz üzere yüzyıllardır rahatlatıcı ve şifa verici etkileri doğrultusunda tüketilmektedir. Bizlerin gün içerisinde ihtiyaç duyduğumuz vitamin, mineral ve aynı zamanda bağışıklık sistemimizi arttırmaya yardımcı olur. Fakat dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var.
Mide problemleri, kusma ve ishal gibi sorunlar görülebilir
Bizim aslında doğru bildiğimiz yanlışlarımız vardır. Gün içerisinde 2 fincan tüketmemiz gerekiyor ve bunun yanında bazı bitki çaylarında çok fazla kafein bulunmakta. Kafeinin fazla olmasının bize zararları ise mide problemlerine sebep olması, kusma ve ishal gibi sorunlar görülebilir.
Çocuk ve hamileler kullanmamalı
Gün içerisinde tükettiğimiz bitki çaylarına değinecek olursak da yeşil çay, antioksidan özelliği yüksek olan bir bitki çayıdır. Bunun yanında metabolizmayı hızlandırıcı ve zayıflamaya yardımcı etkisi vardır. Aynı zamanda diş ve diş eti problemlerine yardımcıdır. Bunu da gün içerisinde 2 fincan tüketmek bizim için yeterli olacaktır. Yeşil çayda dikkat edilmesi gereken ise çocuk ve hamilelerin kullanmaması gerekmektedir.