Bitcoin'i yükseltecek temel katalizatör! 2018'deki çöküşü bilen usta Trader açıkladı
Bitcoin'in 2018’deki çöküşünü öngören Peter Brandt, yeni tahminde bulundu. Brandt'e göre Bitcoin kısa vadede kazandıracak. Peki, Bitcoin'i besleyecek temel faktör ne? İşte detaylar.
Peter Brandt, kripto para sektöründeki tahminleriyle bilinen bir trader... Brandt'in Ocak 2018’deki büyük Bitcoin çöküşünü önceden tahmin etmesi büyük ses getirmişti. Yankı uyandıran 'çöküş' tahmininden sonra usta trader yeni tahminlerle gündeme düştü. Brandt'e göre, Bitcoin’in boğa piyasasını besleyecek temel kilit faktör ne?
Peter Brandt, 435.100 takipçisi olan Twitter hesabı üzerinden Bitcoin'e yönelik düşüncelerinden bahsetti. ABD dolarının değer kaybetmeyi sürdürdüğünü aktaran Brandt, diğer varlıklar da dahil Bitcoin'in dolar karşısında gelişmeye devam edeceğini ifade etti.
Brandt "ABD Doları DX_F’nin satın alma gücü devalüasyonu daha yeni başladı. Bu nedenle Bitcoin BTC, emlak, ABD hisse senetleri ve emtialar, ABD doları cinsinden daha yüksek seviyelere ulaşmaya devam edecek." analizinde bulundu.
ABD’nin 1.7 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatodan geçmesinin hemen ardından gelen Brandt'in bu analizi üzerine Bitcoin boğası Anthony Pompliano da görüşlerini paylaştı ve eş değer yorum yaptı. Pompliano teşvik paketinin ABD doları ve Bitcoin üzerinde büyük bir etkisi olacağını söyledi.