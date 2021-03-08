Bitcoin'i yükseltecek temel katalizatör! 2018'deki çöküşü bilen usta Trader açıkladı

ABD’nin 1.7 trilyon dolarlık teşvik paketinin senatodan geçmesinin hemen ardından gelen Brandt'in bu analizi üzerine Bitcoin boğası Anthony Pompliano da görüşlerini paylaştı ve eş değer yorum yaptı. Pompliano teşvik paketinin ABD doları ve Bitcoin üzerinde büyük bir etkisi olacağını söyledi.