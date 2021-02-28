Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin, 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 60 bin dolara yakın seviyesiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, cuma günü kapanıştan bu yana yüzde 3,7 düştü.
Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, hafta içindeki sert düşüş yaşamıştı.
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Aşağı yönlü ivmesi devam ederken; kripto para birimi, 20 günün en düşük seviyesini gördü.
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Bitcoin, Elon Musk'ın yarattığı ralli sonrası yükselişine devam etmiş ve birçok kez rekor tazelemişti.
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44 bin 570 doları gören Bitcoin, son hafta yaşadığı düşüşü tazelemiş oldu.
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