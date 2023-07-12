Bisikletle dünya turu! 12 bin kilometre pedal çevirip 12 ülke gezdiler!
Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi.
Seyahatlerine 15 Mayıs 2022'de İran'ın Tebriz şehrinden başlayan Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, sırasıyla İran, Türkiye, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Laos, Kamboçya ve Malezya'da pedal çevirdi
Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi.
Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca, 14 yıl önce üniversitede tanıştı. İlk seyahatlerini, öğrencilik dönemlerinde Balkanlar'a yapan genç çift, evlilikleri sonrasında bisikletle dünyayı gezmeye karar verdi.
Bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan 36 yaşındaki Kuruca ve pazarlama alanında çalışan eşi 35 yaşındaki Üstüner, işlerinden ayrılarak pedal çevirmeye başladı.