Birileri dur demeli !

Her gün gelen zamlar, özellikle dar gelirli vatandaş için hayatı daha da zorlaştırıyor. Edirne’den Kars’a, tuzdan, şekere… kadar durdurulamayan zam akımı var. Her hafta sonu markette kasanın ekranına kitleniyor insanlar.

Sürekli fakirleşen halkın yanında hiçbir masrafını kısmayan, delicesine harcama yapan, zamların farkında olmayan bir kesim de var.

İşsizlikten, borçlardan, asgari ücretten bunalmış çalışan kesimin sesini kim ya da kimler duyacak.

Bu kadar çok israf, bu denli lüks hayatlar yaşandığı sürece dar gelirlinin payına sadece sabretmek ve kabullenmek mi düşecek.

Üst gelir grubu ile alt gelir grubu arasındaki makas git gide açılıyor. Orta sınıf diye bir şey kalmadı, eridi. Bu durumda da enflasyon canavarı giderek daha da büyüdü.

Çok acı ama gerçek dünyada en pahalı benzin, doğalgaz, et, ekmek bizim ülkemizde,

En yüksek vergiler bizde. Gelir dağılımındaki eşitsizlik bizde,

En fazla işçi kazaları ve ölümleri bizde,

Uyuşturucu madde kullanan insanların sayısı her geçen gün artmakta,

Kredi kartı borcunu batağa dönüşmüş durumda,

Boşanmalar ve intiharlar günlük hayatın rutini ,

Esnaf’ siftahsız kepenk kapatıyor,

Bir kilo kıymanın kilosunun 350 lira olduğu,

Bir litre sütün 30 liradan satıldığı güzel ülkemde vatandaşın alım gücünün arttırılması için ilgili ve gerekli yerlere doğru bilgi verilmesi, önem arz etmekte.

Bu gidişatla toplumun bireyleri ve aile yapısı ciddi manada zarar görmektedir.

Evine yeterince parasal akış sağlayamayan gelir gruplarında boşanmaların temel sebebi ekonomik faktörler. Ülke ekonomisinin böyle devam etmesi en çok da aile yapısını etkilemektedir.

Basın Mensuplarına Karşı Neden Duyarlı Değiliz?

Katil İsrail'in son saldırısında Gazze'de görev yapan kameramanları Muntasır es-Savvaf'ı kaybeden Anadolu Ajansı'nın aktardığı veriler korkunç...

İsrail saldırılarında 55 günde 73 basın mensubunu öldürmüş. Filistin ve Lübnan'da her gün en az 1 basın mensubu İsrail tarafından öldürülmüştü.

İsrail’in Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki ayda öldürdüğü medya mensubunun sayısı İkinci Dünya Savaşı'ndaki (1939-1945) bilançoyu bile geçmiş durumda.

İkinci Dünya Savaşı'nda 6 yılda 69 gazeteci öldürülmüş.

20 yıl devam eden ABD'nin Vietnam'ı işgali sırasındaki savaşta 63, 3 yıl süren Kore Savaşı'nda ise 17 basın mensubu hayatını kaybetmiş.

iki yıldır devam eden Rusya ile Ukrayna savaşı boyunca yaşamını yitiren gazeteci sayısı 17iken,

Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) verilerine göre, İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 73’e yükseldiğini açıkladı.

Veriler bu kadar dramatikken Türkiye'dekiler de dahil dünyadaki gazeteci örgütlerinin sesi neden gök kubbeyi yıkmıyor?

Depreminin Yaraları Sarılıyor

Asrın felaketi ... 6 Şubat 2023... 11 ayrı ilde yaşandı can pazarı

Enkaz... Can kayıpları... Gözyaşı...Acı…

Yıkılan binalar... Tarih olan şehirler.

Gece gündüz demeden başlatılan çalışmalar

Kurulan şantiyeler, Mühendisler, İşçiler ve diğer çalışanlar...

Söylenen o ki:

Gecemizi gündüzümüze kattık. Nisan'dan önce bitireceğiz.

Bölgede ki depremzede halk her gün evine kavuşmanın hayaliyle yaralarını sarmaya çalışıyor.

Depremde zarar gören il ve ilçelerde 680 bin konut yapılacak... 170 bini ticari alan olmak üzere toplamda 850 bin bağımsız bölüm.

Depremin yaşandığı illere konut bazında bakacak olursak;

Adıyaman : 41 bin 292 konut.

Kahramanmaraş : 39 bin 121 konut.

Gaziantep : 24 bin 977 konut.

Malatya : 23 bin 861 konut.

Diyarbakır : 6 bin 758 konut.

Şanlıurfa... : 5 bin 653 konut.

Osmaniye... : 5 bin 501 konut.

Adana : 3 bin 424 konut.

Kilis : 2 bin 340 konut.

Elazığ : Bin 887 konut.

Planlanan sürede bitsin ki bu yapılar o kadar insan sıcak bir eve, hayallerine kavuşsun.