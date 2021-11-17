Birçok kişinin atladığı detay! 2 maaş birden almanız mümkün
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Noyan Doğan köşesine gelen sorulara yanıt verdi. Doğan emeklilikten tazminata kadar merak edilen birçok konuya değindi.
Emeklilikten tazminata merak edilen birçok soru Noyan Doğan'ın köşesinde yanıt buldu. Doğan, iki maaş için bilinmeyen bir detayı da açıkladı.
Soru: 1975 doğumluyum 1996’da doğum yaptım. Çocuğumun yüzde 90 engelli raporu var. Bu yüzden çalışamadım. Yeniden çalışmaya başladım. Geçmişe dönük doğum borçlanması yaparsam çocuğumun engel durumundan ötürü ne zaman emekli olabilirim? Arzu Ö.
Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor.
Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor. Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.