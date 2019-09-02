Birce Akalay pişman olup özür diledi! Kapısının önünde ölü halde buldu

Ekranlarda son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisi ile karşımıza çıkan Birce Akalay, yaşadığı üzüntüyü Instagram'dan paylaştı. Özel hayatı hakkında pek paylaşım yapmayan Akalay, "Bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim" diyerek ölü iguana yavrusu için hislerini dile getirdi.