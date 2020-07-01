Bircan Bali makyajsız haliyle hayrete düşürdü inadına paylaştı
Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali, makyajsız halini Instagram'dan paylaştı. Bali, o haliyle resmen meydan okudu.
Ece Eren'in yasak aşkı sebebiyle istifa etmek zorunda kalmasının ardından Seren Serengil ile beraber Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını sunan Bircan Bali, programlarının sezon finali yapmasıyla soluğu sosyal medyada aldı.
Yaz boyu ekranlarda olamayacak olan Bircan Bali, hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişime anında geçti. Program nedeniyle saçını sıklıkla yapılı ve oldukça abartılı makyajıyla görmeye alışılan Bali, ilk kez sevenlerinin karşısına makyajsız ve fönsüz çıktı.
Bali, paylaşımında "Artık saçlar yapılmıyor makyaj sıfırın altında... Arkamdan yazmışlar makyajla kendini ona benzetti buna benzetti... Al" diyerek video çekti.
Bircan Bali'yi çok uzun zaman sonra makyajsız gören takipçileri ise hayrete düştü.