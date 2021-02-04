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Bircan Bali Hadise'nin özelini ifşa etti şikayetçi olunca bakın neler söyledi

Eurovision'da Hadise'nin muayyen günü olduğunu söyleyen Bircan Bali'nin başı yanmıştı. Fakat korktuğu başına gelmedi.

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali, geçtiğimiz ay Hadise'nin Eurovision'da yarıştığı gününe dair yaptığı gafıyla şoke etti. Hatta programı sunan diğer arkadaşları Seren Serengil ve Arto da şaşırdı.

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Bali, Hadise'nin o gün muayyen günü olduğunu eğer öyle olmasa yarışmada birinci olabileceğini söyledi. Bircan Bali'nin sözlerine Arto da ''İşte karşınızda Haydar Dümen'' diyerek yanıt verdi. Hadise ise bu anlardan oldukça rahatsız oldu.

İşte Bircan Bali'nin programdaki sözleri (Tıkla-izle)

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Hadise, geçen ay İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulundu.  Ancak Hadise’nin, Bali’nin kendisi için ‘Eurovision’da Hadise’nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü’ şeklindeki sözleri yüzünden istediği tedbir talebi reddedildi.

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Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Bircan Bali’nin bulduğu her fırsatta genel ahlaka aykırı şekilde psikolojik şiddet içeren beyanlarda bulunduğunu itiraz dilekçesinde belirtti.

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