Bircan Bali bebeğiyle poz verdi ilk defa paylaştı! Binlerce beğeni aldı
'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Bircan Bali, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Karen ile fotoğrafını ilk kez yayınladı.
Uzun süredir Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bircan Bali, hamile olduğu için yeni sezonda yer almamıştı. Geçtiğimiz ay bebeğini kucağına almıştı.
114
Kızına Saygı Karen adını veren Bircan Bali, müjdeli haberi Instagram hesabından vermişti.
214
Kızıyla ilgili olarak "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin" demişti.
314
Bebeği kucağında çekildiği bir kareyi takipçileri ile ilk defa paylaşan Bali binlerce beğeni aldı.
414