Bircan Bali bebeğiyle poz verdi ilk defa paylaştı! Binlerce beğeni aldı

Kızıyla ilgili olarak "Ve hayat şimdi başladı... Demek bu ayaklardı bana her tekme attığında burnumu sızlatan sanki yeni doğmuş gibi beni hayata bağlayan... Demek sendin o tarifsiz duygu. Hayatımıza Hoş geldin Saygı Karen Gezen. Gül kokulu kızım hoş geldin" demişti.