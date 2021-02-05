Bir zamanlar terör yuvasıydı Munzur Dağları'nda artık moda çekimi yapılıyor

Doğulu en iyi model : Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen çekimlerde 'Best Model Of Turkey'de Doğulu en iyi model seçilen, 'The Miss Globe'da da Türkiye'yi temsil eden Duygu Çakmak, 3 bin rakımlı Munzur Dağları'nın eteklerindeki kayak merkezinde ve taş duvarlı, toprak damlı evlerde yaklaşık 8 saat süren çekim yaptı.