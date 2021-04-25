Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci'yi canlandıran Pelin Karahan son paylaşımıyla gündem oldu. Karahan'ın kumsalda verdiği pozlara beğeni yağdı.
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle tekrar izleyiciyle buluştu. Dizide İnci karakterini canlandıran Karahan, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Formuna kavuşan ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz, tatil fotoğraflarıyla magazine damga vurmuştu. Karahan, bu kez kumsal pozları ile kendine hayran bıraktı.
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Pelin Karahan'ın güzelliğine takipçileri övgüler yağdırdı.
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İşte Pelin Karahan'ın kumsal pozları...
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