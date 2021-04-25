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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde İnci'yi canlandıran Pelin Karahan son paylaşımıyla gündem oldu. Karahan'ın kumsalda verdiği pozlara beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Pelin Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle tekrar izleyiciyle buluştu. Dizide İnci karakterini canlandıran Karahan, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

Formuna kavuşan ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz, tatil fotoğraflarıyla magazine damga vurmuştu. Karahan, bu kez kumsal pozları ile kendine hayran bıraktı.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

Pelin Karahan'ın güzelliğine takipçileri övgüler yağdırdı.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın kumsal pozlarına beğeni yağdı

İşte Pelin Karahan'ın kumsal pozları...

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