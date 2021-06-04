Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıktı. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenip ve Erenköy yolunu tuttuğu Bir Zamanlar Kıbrıs reytinglerde düşüşe geçti.



İşte perşembe günü reytingleri...