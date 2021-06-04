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Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

3 Haziran 2021'in reyting sonuçları Akrep, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Survivor'ı hüsrana uğrattı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Ahmet Efe’yi üzerine salan kişiyi öğrenmek için Ferda’ya baskı yapmaktadır. Bu sırada Efe hastanede hayat savaşı vermektedir. Merve Efe’nin başına gelenlerden Perihan ve Ferda’yı suçladığı Akrep'in son bölümü reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Rafet Koroğlu, Cana'yı ailesinden uzaklaştırmak için evine gitti.  Cana ise saf Nalan'ı kandırmanın yollarını buldu. Muzo, Nalan'a dostça yaklaştığı Camdaki Kız reytinglerde hüsrana uğrayıp zirveyi kaptırdı. 

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Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Perşembe gecesi seyirci karşısına çıkan bölümünde ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Büyük finale sayılı günler kala rekabetin arttığı yarışmada, takımlar gecenin ödülünü almak için kıran kırana yarışa girdiği Survivor reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı.

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Bir Zamanlar Kıbrıs Camdaki Kız Survivor Akrep'e reyting şoku! Zirve bakın kimin

Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıktı. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenip ve Erenköy yolunu tuttuğu Bir Zamanlar Kıbrıs reytinglerde düşüşe geçti. 

İşte perşembe günü reytingleri...

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