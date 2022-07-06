Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!
2018 yılında Adriana Lima ile olan 1.5 senelik aşkını sonlandıran Metin Hara'nın bir yıldır aşk yaşadığı ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'le evlilik kararı aldığı iddia edildi.
Geçtiğimiz haftalarda final yapan ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol Oyuncusu Hilal Atınbilek evlilik için hazırlanıyor.
Daha önce Brezilyalı ünlü model Adriana Lima ile 1.5 yıllık ilişkisini 2018 yılında sonlandıran Metin Hara bir yıldır Hilal Altınbilek'le aşk yaşıyordu. İlişkisi tam gaz devam eden çiftin, ikili cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Mutlu bir birliktelik yaşayan çift çıktıkları tatilden bol bol paylaşım yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan 31 yaşındaki güzel oyuncu gönlünü 40 yaşındaki kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'ya kaptırmıştı.
Çiftin 1 yılı aşkın devam eden birliktelikleri var. Çiftin evlilik kararı aldığı söylentisi ortaya atılan iddialar arasında yerini alıyor.