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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

2018 yılında Adriana Lima ile olan 1.5 senelik aşkını sonlandıran Metin Hara'nın bir yıldır aşk yaşadığı ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'le evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol Oyuncusu Hilal Atınbilek evlilik için hazırlanıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Daha önce Brezilyalı ünlü model Adriana Lima ile 1.5 yıllık ilişkisini 2018 yılında sonlandıran Metin Hara bir yıldır Hilal Altınbilek'le aşk yaşıyordu. İlişkisi tam gaz devam eden çiftin, ikili cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift çıktıkları tatilden bol bol paylaşım yapıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan 31 yaşındaki güzel oyuncu gönlünü 40 yaşındaki kişisel gelişim uzmanı Metin Hara'ya kaptırmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Çiftin 1 yılı aşkın devam eden birliktelikleri var. Çiftin evlilik kararı aldığı söylentisi ortaya atılan iddialar arasında yerini alıyor. 

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