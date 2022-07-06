Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ve Metin Hara çifti evleniyor!

Daha önce Brezilyalı ünlü model Adriana Lima ile 1.5 yıllık ilişkisini 2018 yılında sonlandıran Metin Hara bir yıldır Hilal Altınbilek'le aşk yaşıyordu. İlişkisi tam gaz devam eden çiftin, ikili cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.