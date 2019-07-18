Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek takipçilerini inandıramadı! Paylaşımı olay
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı. Annesi ile fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun paylaşımı ise olay oldu.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, dizinin sezon finali yapmasını fırsat bilerek annesi ile Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Altınbilek'in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor.
Yalıkavak'ta annesi ile yemek yerken fotoğraf paylaşan Hilal Altınbilek, ''Güzel bir akşam yemeği ve annesii'' Instagram'da büyük yankı uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Altınbilek'in annesi ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Hilal Altınbilek'in annesiyle olan benzerliği ve annesinin en az kızı kadar genç görünmesi güzel oyuncunun takipçilerinin gündemine oturdu. Hilal Altınbilek'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Altınbilek'in çoğu takipçisi, "Ne kadar da genç duruyor, abla-kardeş gibi, Abla bile değil sanki yaşıtsınız maşallah..." gibi yorumlar yaptı.