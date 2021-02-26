Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i kış günü bikiniyle denize girdi instagram çoştu
ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile gündemde kalmayı başarıyor. Dizide son haftalarda performansı ile yükselen bir isim var; dizinin Gülten'i Selin Genç...
Fırtınalar estiren ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova kan kaybetmeden, istikrarlı bir şekilde perşembe akşamlarına adını yazdıran yapımlardan biri olmayı başarıyor. Karşında sıkı rakipleri olsa da reyting listelerinde zirvede olan dizinin oyuncuları da seyircinin yakın markajında.
Hünkar karakterine hayat veren Vahide Perçin ile Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş gibi başrol isimlerinin diziden ayrılması ile yeni oyuncularla yoluna devam dizi, her hafta heyecanın giderek tırmandığı senaryosu ile haftanın en çok seyredilen yapımlarından biri olmayı başarıyor.
Son haftalarda özellikle oyunculuk performasının yanı sıra duru güzelliği ile dikkatlerden kaçmayan bir isim var; dizinin Gülten'i Selin Genç...
27 yaşında olan Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova sayesinde yıldızı parlayan genç oyunculardan biri. Daha ilk bölümden beri dizinin kadrosunda olan güzel oyuncu sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri.