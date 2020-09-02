Bir Zamanlar Çukurova'nın fragmanı geldi! Furkan Palalı bakın kimi oynayacak
ATV'nin yeni sezonda merakla beklenen yapımlar arasında olan Bir Zamanlar Çukurova'nın fragmanı yayımladı. Furkan Palalı kadroya dahil oldu.
Geçtiğimiz iki sezon boyunca Atv'de izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu sezonda yeni oyuncular dizinin kadrosuna dahil oldu.
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Bir Zamanlar Çukurova'ya dahil olan Furkan Palalı'nın canlandıracağı karakterden detaylar geldi.
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Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. Sezon sürprizlerinden biri olan Furkan Palalı, hikayeye Fikret Fekeli olarak dahil oluyor. Yani Ali Rahmet Fekeli’nin hayatta olup olmadığını bile bilmediği yeğeni.
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Fikret Fekeli, birden bire Fekeli'nin de Çukurova'nın hayatına dahil olurken ona Yılmaz'dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak sorusu akıllara geldi.
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