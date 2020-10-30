Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan fena yakalandı

Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan da yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi. Altınbilek'in aracı, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti ve iki araç Levent'teki bir binanın önünde durdu.