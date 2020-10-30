Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan fena yakalandı
ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrolü Hilal Altınbilek, Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'la yakalandı. İkili, aynı eve girerken görüntülendi.
Gurur Aydoğan ve Hilal Altınbilek önceki akşam Bebek'te birlikte görüntülendi. Mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, farklı araçlara bindikten sonra aynı binaya giriş yaptı. Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı ve aşk sorularına "Gurur'la arkadaşız" yanıtını verdi.
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Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan da yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi. Altınbilek'in aracı, Aydoğan'ın bindiği taksiyi takip etti ve iki araç Levent'teki bir binanın önünde durdu.
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Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.
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İkilinin bu yakalanmaları ise ilk değildi. Yaz aylarında beraber tatil yaptıkları esnada kameraların objektifine takılmışlardı.
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